Наставник «Каролины» Бриндамор заявил, что Свечников может пропустить несколько стартовых матчей сезона

Сегодня, 23:21
Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор подтвердил, что нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников пропустит первый матч сезона НХЛ. 12 октября «Каролина» дома сыграет с «Оттавой».
Наставник добавил, что форвард, вероятно, пропустит не одну, а несколько игр сезона.
«Мы надеялись, что он будет готов. Он хорошо выглядит и все такое, но это не тот случай, когда вы хотите торопить его. Он близок, но он не готов. Так что какое-то время мы будем обходиться без него.
Поедет ли Свечников с командой на шестиматчевый выезд после домашнего матча? Скорее всего, нет. Посмотрим. Он очень близок. Мы уезжаем в четверг или пятницу, так что я не ожидаю, что это произойдет", — цитирует тренера пресс-служба НХЛ.
23-летний россиянин перенес операцию на колене 16 марта и пропустил плей-офф. В минувшем сезоне форвард провел 64 матча, в которых набрал 55 (23+32) очков.