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Сегодня, 23:21

Наставник «Каролины» Бриндамор заявил, что Свечников может пропустить несколько стартовых матчей сезона

Руслан Минаев
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Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор подтвердил, что нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников пропустит первый матч сезона НХЛ. 12 октября «Каролина» дома сыграет с «Оттавой».

Наставник добавил, что форвард, вероятно, пропустит не одну, а несколько игр сезона.

«Мы надеялись, что он будет готов. Он хорошо выглядит и все такое, но это не тот случай, когда вы хотите торопить его. Он близок, но он не готов. Так что какое-то время мы будем обходиться без него.

Поедет ли Свечников с командой на шестиматчевый выезд после домашнего матча? Скорее всего, нет. Посмотрим. Он очень близок. Мы уезжаем в четверг или пятницу, так что я не ожидаю, что это произойдет", — цитирует тренера пресс-служба НХЛ.

23-летний россиянин перенес операцию на колене 16 марта и пропустил плей-офф. В минувшем сезоне форвард провел 64 матча, в которых набрал 55 (23+32) очков.

Андрей Свечников
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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