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Сегодня, 23:30

«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео)

Видеотрансляция матча регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» начнется в 00.30
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеисты «Тампы-Бэй».
Фото USA Today Sports
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В ночь на 11 октября «Тампа-Бэй» проведет матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом». Встреча пройдет на «Амали-арена» в городе Тампа (штат Флорида, США), начало — в 00.30 по московскому времени в среду.

Матч «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» откроет регулярный чемпионат НХЛ сезона 2023 / 2024. Ключевые события игры будут доступны в матч-центре «СЭ».

Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию противостояния «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» можно будет бесплатно в соцсети «ВКонтакте».

За «Лайтнинг» выступают российские хоккеисты Андрей Василевский, Михаил Сергачев, Никита Кучеров. У «Предаторз» играют Ярослав Аскаров, Федор Свечков, Яков Тренин, Денис Гурьянов, Егор Афанасьев.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Хоккей
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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