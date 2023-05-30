Немчинов рассказал о суевериях в хоккее

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составах «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Девилз» Сергей Немчинов рассказал о суевериях в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в преддверии финального матча между «Вегасом» и «Флоридой».

«Сейчас все меньше и меньше каких-то суеверий в хоккее. Остаются личные обряды перед играми. Некоторые футболисты перед матчем, например перед выходом на поле, стараются не наступать на линию разметки, хоккеисты выходят на лед с левой или правой ноги. У меня какой обряд был? Я всегда первым завязывал левый конек. То, что игроки «Вегаса» не дотронулись до кубка конференции, никак не повлияет на их игру и результат финальной битвы против «Флориды». Уже давно многие трогают, целуют, фотографируются с кубками и ничего страшного. Хочется отметить другой факт: оба клуба ни разу не выигрывали Кубок Стэнли, но играли в финалах. Поэтому они знают, что это такое. И там и там есть наши ребята, пожелаю им всем удачи. Особенно Бобровскому, проводит сумасшедший сезон. Финал будет интересный. Сложно предсказать, кто выиграет, если вы ждете от меня этого. Могу сказать одно: четырех игр точно не будет», — приводит слова Немчинова Legalbet.

«Вегас» — «Флорида», первая игра финальной серии до четырех побед в Кубке Стэнли, пройдет в Лас Вегасе 4-го июня. Начало — 03.00 мск.

«Вегас Голден Найтс» играли в финале в сезоне-2017/18 против «Вашингтон Кэпиталз (1-4 в серии). «Флорида Пантерз» боролась за Кубок Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (0-4 в серии) в сезоне-1995/96.