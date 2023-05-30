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Сегодня, 18:26

Дементьев: «То, что Барбашев является лидером «Вегаса», меня ни капли не удивляет»

Алина Савинова
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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев отреагировал на попадание «Вегаса» в финал Кубка Стэнли. За команду выступает российский форвард Иван Барбашев.

«Рад за «Вегас», потому что команда достойна выхода в финал. Сложно сказать, насколько яркие там звезды, но любой игрок может реализовать момент и забить гол, и это очень важно. Иван Барбашев всегда был забивающим игроком в детском хоккее. Те роли, которые давали ему в других командах, были несколько спорными. То, что в плей-офф он забросил шесть шайб и является лидером команды, меня ни капли не удивляет. Очень рад за него, желаю ему закончить сезон без травм и с победой», — приводит «РБ Спорт» слова Дементьева.

В решающей серии «Вегас» сыграет с «Флоридой». Первый матч между командами пройдет 4 июня в Лас-Вегасе.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-dement-ev-to-chto-barbashev-yavlyaetsya-liderom-vegasa-menya-ni-kapli-ne-udivlyaet/
Иван Барбашев
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
Алексей Дементьев
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