Дементьев: «То, что Барбашев является лидером «Вегаса», меня ни капли не удивляет»

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев отреагировал на попадание «Вегаса» в финал Кубка Стэнли. За команду выступает российский форвард Иван Барбашев.

«Рад за «Вегас», потому что команда достойна выхода в финал. Сложно сказать, насколько яркие там звезды, но любой игрок может реализовать момент и забить гол, и это очень важно. Иван Барбашев всегда был забивающим игроком в детском хоккее. Те роли, которые давали ему в других командах, были несколько спорными. То, что в плей-офф он забросил шесть шайб и является лидером команды, меня ни капли не удивляет. Очень рад за него, желаю ему закончить сезон без травм и с победой», — приводит «РБ Спорт» слова Дементьева.

В решающей серии «Вегас» сыграет с «Флоридой». Первый матч между командами пройдет 4 июня в Лас-Вегасе.