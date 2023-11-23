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НХЛ

Сегодня, 20:44

Немчинов высказался о результативности Овечкина

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-нападающий сборной России Сергей Немчинов прокомментировал результативность форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в текущем сезоне.

«Может быть, этот сезон не очень хорошо складывается для Овечкина, но это только начало. Я думаю, все восстановится и встанет на свои места. Результативность Александра тоже вернется. Сейчас к Овечкину очень пристальное внимание, особенно со стороны журналистов, к каждому шагу. Стараются из любого движения раздуть историю», — цитирует Немчинова Metaratings.

В нынешнем сезоне 38-летний россиянин набрал 12 (5+7) очков в 16 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Metaratings
Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Сергей Немчинов
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