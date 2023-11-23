Нападающий «Ванкувера» Михеев рассказал о своем увлечении футболом

Форвард «Ванкувера» Илья Михеев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о походе на игру Лионеля Месси за «Интер Майами» и о том, что следит за матчами РПЛ.

— Какой именно футбол?

— Мне больше нравится российский. Но и на МЛС иногда ходим — стадион через дорогу.

— На Месси ходили?

— Лето я в Майами провел, и удалось сходить на две его игры. Кайфанул! На то, как легко ему все на поле дается, стоит посмотреть вживую. А в Ванкувере, кстати, на ЧМ-2026 будет три игры.

Я больше футболом интересуюсь, ребята — так, постольку-поскольку. Нельзя сказать, что за кого-то прямо болею, но еще со времен Леонида Слуцкого с Вагнером Лав, Игнашевичем, Березуцкими и остальными мне нравился ЦСКА. Сейчас еще с друзьями из Омска в фэнтези играем, так что стараюсь следить за РПЛ и ее игроками.

— Кто в ней нравится?

— Например, молодой Ишков из «Урала». Как в матче с «Динамо» «плюнул» в «девятку»! Еще и обыграв двоих перед этим. А ведь незадолго до этого два пенальти «Локомотиву» не забил, но не отчаялся. Еще нравится Чалов. Молодец, что съездил в Швейцарию, опыта набрался. Наши футболисты редко едут играть за границу. Понимаю почему.

— Зарплаты и дома хорошие, а в Европу не особо и зовут.

— Это одна из причин, плюс конкуренция там высокая. В YouTube смотрю разные программы про футбол: «Коммент. Шоу», «Это футбол, брат!», «Футбольный Биги». Забавно, как Сергей Егоров везде лезет, бегает за всеми.

— В НХЛ же такого нет.

— Нет. В футболе регламент, как я понимаю, такой: кто хочет, тот и общается с прессой, а если никто не хочет, то никто и не общается. Здесь все иначе, это часть твоей работы. Если после игры пресс-атташе приходит в раздевалку и говорит: номера 65-й (номер Михеева. — Прим. И.Р.), 96-й (Кузьменко), 40-й (Петерссон), 43-й (Куинн Хьюз) идут к журналистам, ты не можешь сказать: «Не хочу, настроения нет». Ты идешь и разговариваешь.