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НХЛ

Сегодня, 00:52

«Нэшвилл» обыграл «Чикаго», Тренин набрал два очка

Сергей Разин
корреспондент
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«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго» со счетом 4:2.

В составе «Предаторз» 2 (1+1) очка набрал Яков Тренин, дубль у Коула Смита, еще один гол на счету Густава Нюквиста. У «Блэкхокс» отличились Филипп Курашев и Тайлер Джонсон.

После этого матча «Нэшвилл» с 12 очками занимает 13-е место в Западной конференции, «Чикаго» с 10 очками — на 15-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Чикаго» — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Голы: Тренин — 1 (Сиссонс), 12:07 — 1:0. Нюквист — 2 (бол., О`Райлли, Форсберг), 18:32 — 2:0. Курашев — 3 (Бедард, Джонс), 33:05 — 2:1. Смит — 3 (Томасино, Маккэррон), 36:20 — 3:1. Т. Джонсон — 5 (Дикинсон), 52:15 — 3:2. Смит — 4 (п.в., Тренин), 59:48 — 4:2.

Вратари: Ланкинен — Содерблум (57:56 — 59:48).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 32 (13+11+8) — 31 (9+9+13).

Наши: Тренин (15.30/2/+2) — -.

18 ноября. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17397 зрителей.

НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Чикаго Блэкхокс
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