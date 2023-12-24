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НХЛ

Сегодня, 00:35

«Даллас» одержал волевую победу над «Нэшвиллом», забросив две шайбы на 60-й минуте

Сергей Разин
корреспондент
23 декабря. «Даллас» одержал волевую победу над «Нэшвиллом».
Фото USA Today Sports
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«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на выезде «Нэшвилл» со счетом 3:2.

В составе «Старз» отличились Евгений Дадонов, Крэйг Смит и Яни Хаканпаа, при этом гости забили два гола на 60-й минуте. У «Предаторз» шайбы на счету Майка Маккаррона и Колтона Сиссонса.

После этого матча «Даллас» с 44 очками занимает третье место в Западной конференции, «Нэшвилл» с 38 очками — на седьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Даллас» — 2:3 (0:0, 2:0, 0:3)

Голы: Маккэррон — 5 (Макдона, Томасино), 20:23 — 1:0. Сиссонс — 11 (бол., Нюквист, О`Райлли), 26:33 — 2:0. Дадонов — 8 (Линделл, Хинтц), 48:22 — 2:1. Смит — 3, 59:45 — 2:2. Хаканпяя — 1, 59:56 — 2:3.

Вратари: Сарос — Уэджвуд (58:05 — 59:45).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 21 (12+7+2) — 34 (8+16+10).

Наши: Тренин (14.15/0/-1) — Дадонов (15.22/1/0).

23 декабря. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Нэшвилл Предаторз
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