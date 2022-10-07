Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

7 октября, 23:50

«Нэшвилл» выиграл у «Сан-Хосе» в стартовом матче нового сезона НХЛ в Праге

Хоккеисты «Нэшвилла» празднуют гол в ворота «Сан-Хосе».
Фото Reuters

7 октября в Праге (Чехия) «Нэшвилл» одержал победу над «Сан-Хосе» (4:1) в первом матче сезона-2022/23 регулярного чемпионата НХЛ.

В составе «Предаторз» голы забили Кифер Шервуд, Ээли Толванен, Нино Нидеррайтер и Мэтт Дюшен. За «Шарк» отличился Томаш Гертл.

В матче принял участие один россиянин — форвард «Нэшвилла» Яков Тренин. 25-летний хоккеист провел на льду 17 минут и три секунды.

Регулярку НХЛ-2022/23 открывают матчи в рамках Global Series. 8 октября «Нэшвилл» и «Сан-Хосе» также сыграют на пражской «О2 Арене». 12 октября по московскому времени сезон официально начнется и для остальных команд.

Хоккей

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Сан-Хосе» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Голы: К. Шервуд — 1 (Экхольм, Макдона), 1:01 — 1:0. Хертл — 1 (Майер, Канин), 8:36 — 1:1. Толванен — 1 (Смит, Гласс), 21:24 — 2:1. Нидеррайтер — 1 (Фаббро, К. Шервуд), 35:14 — 3:1. Дюшен — 1 (п.в., Гранлунд, Форсберг), 59:28 — 4:1.

Вратари: Сарос — Раймер (58:10 — 59:28).

Штраф: 13 — 13.

Наши: Тренин (17.03) — -.

7 октября. Прага. o2 Arena.

Хоккей
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Сан-Хосе Шаркс
1
0
Читайте также
НХЛ плевала на русофобию. Первый матч сезона в Праге прошел без эксцессов
Безумие Гашека достигло предела. Бывший вратарь решил сорвать матч НХЛ в Праге — ничего не вышло
Зеленский объяснил свои слова о «превентивном» ударе по России
Просто класс: РДШ начинает новый сезон театрального проекта
Закат Луны: скончался Борис Моисеев
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Эдмонтон» выставил Саморукова на драфт отказов

Генменеджер «Калгари»: «Смотрим на Уигара как на одного из лучших защитников НХЛ»