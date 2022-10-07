«Нэшвилл» выиграл у «Сан-Хосе» в стартовом матче нового сезона НХЛ в Праге

7 октября, 23:50
7 октября в Праге (Чехия) «Нэшвилл» одержал победу над «Сан-Хосе» (4:1) в первом матче сезона-2022/23 регулярного чемпионата НХЛ.
В составе «Предаторз» голы забили Кифер Шервуд, Ээли Толванен, Нино Нидеррайтер и Мэтт Дюшен. За «Шарк» отличился Томаш Гертл.
В матче принял участие один россиянин — форвард «Нэшвилла» Яков Тренин. 25-летний хоккеист провел на льду 17 минут и три секунды.
Регулярку НХЛ-2022/23 открывают матчи в рамках Global Series. 8 октября «Нэшвилл» и «Сан-Хосе» также сыграют на пражской «О2 Арене». 12 октября по московскому времени сезон официально начнется и для остальных команд.
Хоккей
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Сан-Хосе» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Голы: К. Шервуд — 1 (Экхольм, Макдона), 1:01 — 1:0. Хертл — 1 (Майер, Канин), 8:36 — 1:1. Толванен — 1 (Смит, Гласс), 21:24 — 2:1. Нидеррайтер — 1 (Фаббро, К. Шервуд), 35:14 — 3:1. Дюшен — 1 (п.в., Гранлунд, Форсберг), 59:28 — 4:1.
Вратари: Сарос — Раймер (58:10 — 59:28).
Штраф: 13 — 13.
Наши: Тренин (17.03) — -.
7 октября. Прага. o2 Arena.