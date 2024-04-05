«Виннипег» выиграл у «Калгари». Мироманов забросил одну шайбу

«Виннипег» победил «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Джетс» одержали вторую победу подряд.

У «Флэймз» защитник Даниил Мироманов забросил одну шайбу, а нападающий Андрей Кузьменко сделал голевую передачу. У «Джетс» голевой передачей отметился Владислав Наместников.

«Виннипег» набрал 98 очков и занимает 4-е место в Западной конференции. «Калгари» идет на 12-й строчке — 73 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Калгари» — 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Голы: Уигар — 19 (бол., Юбердо, Кузьменко), 4:35 — 0:1. Виларди — 17 (бол., Коннор, Моррисси), 12:59 — 1:1. Элерс — 23 (Перфетти), 14:56 — 2:1. Мироманов — 3 (Уигар), 30:34 — 2:2. Тоффоли — 31 (бол., Наместников, Элерс), 35:35 — 3:2. Виларди — 18 (Моррисси, Пионк), 48:44 — 4:2. Виларди — 19 (п.в., Монахэн, Шайфли), 58:56 — 5:2.

Вратари: Хеллибак (11:04 — 11:09) — Вольф (56:57 — 58:56).

Штраф: 4 — 21.

Броски: 45 (17+16+12) — 33 (8+15+10).

Наши: Наместников (10.21/2/0) — Кузьменко (20.07/4/0), Мироманов (19.47/4/0), Охотюк (15.04/1/0).

5 апреля. Виннипег. Canada Life Centre. 14055 зрителей.