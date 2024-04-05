Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:57

«Виннипег» выиграл у «Калгари». Мироманов забросил одну шайбу

Евгений Козинов
Корреспондент
5 апреля. Виннипег - Калгари - 5:2.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Виннипег» победил «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Джетс» одержали вторую победу подряд.

У «Флэймз» защитник Даниил Мироманов забросил одну шайбу, а нападающий Андрей Кузьменко сделал голевую передачу. У «Джетс» голевой передачей отметился Владислав Наместников.

«Виннипег» набрал 98 очков и занимает 4-е место в Западной конференции. «Калгари» идет на 12-й строчке — 73 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Калгари» — 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Голы: Уигар — 19 (бол., Юбердо, Кузьменко), 4:35 — 0:1. Виларди — 17 (бол., Коннор, Моррисси), 12:59 — 1:1. Элерс — 23 (Перфетти), 14:56 — 2:1. Мироманов — 3 (Уигар), 30:34 — 2:2. Тоффоли — 31 (бол., Наместников, Элерс), 35:35 — 3:2. Виларди — 18 (Моррисси, Пионк), 48:44 — 4:2. Виларди — 19 (п.в., Монахэн, Шайфли), 58:56 — 5:2.

Вратари: Хеллибак (11:04 — 11:09) — Вольф (56:57 — 58:56).

Штраф: 4 — 21.

Броски: 45 (17+16+12) — 33 (8+15+10).

Наши: Наместников (10.21/2/0) — Кузьменко (20.07/4/0), Мироманов (19.47/4/0), Охотюк (15.04/1/0).

5 апреля. Виннипег. Canada Life Centre. 14055 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Владислав Наместников
Даниил Мироманов
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Калгари Флэймз
0
Читайте также
Нидерланды сыграют в группе Евро-2024 с Францией, Австрией и Польшей
Садулаева не допустили до отбора на Олимпиаду из-за поддержки СВО
Глава МИД Чехии призвал НАТО и ЕС обсудить окончание конфликта на Украине
Форварду ярославцев пообещали отомстить за покалеченного вратаря. Что произошло после матча «Локомотив» - «Трактор»
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Израиль предупредили о возможной атаке Ирана в ближайшие 48 часов
Популярное видео
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Нэшвилл» победил «Сент-Луис». Бучневич набрал одно очко

Гонка бомбардиров НХЛ: Кучеров продолжает опережать Маккиннона на 3 очка