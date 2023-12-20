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Сегодня, 06:43

«Ванкувер» победил «Нэшвилл». Михеев сделал две голевые передачи

Евгений Козинов
Корреспондент
20 декабря. «Нэшвилл» — «Ванкувер» — 2:5.
Фото USA Today Sports
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«Ванкувер» переиграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Кэнакс» прервали четырехматчевую победную серию «Предаторз».

Российский форвард Илья Михеев сделал две голевые передачи.

«Ванкувер» набрал 46 очков и занимает 2-е место в Западаной конференции. «Нэшвилл» располагается на 7-й строчке — 36 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Ванкувер» — 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)

Голы: Петтерссон — 13 (Михеев, Сутер), 16:38 — 0:1. Оман — 1, 17:09 — 0:2. Лозон — 3 (Евангелиста, Новак), 34:23 — 1:2. Хегландер — 10 (Хьюз, Гронек), 34:38 — 1:3. Сутер — 5 (Михеев, Петтерссон), 35:24 — 1:4. Блюгерс — 4 (Хьюз), 41:16 — 1:5. Гласс — 1 (Смит), 59:48 — 2:5.

Вратари: Сарос (Ланкинен, 41:16) — Десмит.

Штраф: 26 — 4.

Броски: 28 (7+11+10) — 36 (10+11+15).

Наши: Тренин (16.00/0/-1) — Задоров (20.11/0/0), Михеев (14.17/2/+2).

20 декабря. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Илья Михеев
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Нэшвилл Предаторз
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