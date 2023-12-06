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НХЛ

Сегодня, 19:15

НХЛ планирует провести в 2025 году турнир для четырех сборных

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Сборные Финляндии и Канады.
Фото Алексей Иванов, «СЭ»
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Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что в 2025 году лигой планируется проведение всесезонного международного турнира с участием сборных Канады, Швеции, Финляндии и США.

Скорее всего, соревнование будет проводиться только для игроков НХЛ и проходить в нескольких городах.

«Это еще не окончательный вариант, но мы сосредоточены именно на нем», — цитирует Беттмэна сайт НХЛ.

НХЛ не проводила международные турниры и не участвовала в них со времен Кубка мира 2016 года. Последний раз сезон в НХЛ приостанавливался ради сборных во время Олимпиады-2014 в Сочи.

Хоккей
НХЛ
Гэри Беттмэн
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