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НХЛ

27 октября, 08:00

НХЛ, 27 октября: «Питтсбург» обыграл «Колорадо», «Эдмонтон» уступил «Рейнджерс» и другие матчи

Хоккеисты «Питтсбурга».
Фото USA Today Sports
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Матчи регулярного чемпионата НХЛ.

27 октября, пятница

«Бостон» — «Анахайм» — 3:4 ОТ (0:1, 3:0, 0:2, 0:1)
Голы: Гудас — 1 (Вааканайнен, Строум), 15:00 — 0:1. Койл — 1 (бол., Пастрняк, Макэвой), 21:41 — 1:1. Грызлик — 1 (Макэвой, Пойтрас), 23:01 — 2:1. Пастрняк — 6 (Заха, Макэвой), 36:40 — 3:1. Карлссон — 2 (Терри, С. Кэррик), 58:05 — 3:2. Терри — 2 (Минтюков, Строум), 59:45 — 3:3. Мактавиш — 3 (Карлссон, Лакомб), 62:08 — 3:4.
Вратари: Ульмарк — Гибсон.
Штраф: 12 — 8.
Броски: 30 (6+13+11+0) — 32 (9+8+13+2).
Наши: — - Любушкин (13.18/1/-1), Минтюков (21.04/2/+1).
Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.

«Детройт» — «Виннипег» — 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
Голы: Элерс — 1 (Перфетти, Самберг), 16:28 — 0:1. Коннор — 5 (Моррисси), 17:30 — 0:2. Раймонд — 2 (Ларкин, Зайдер), 23:18 — 1:2. Эпплтон — 3 (Лаури, Нидеррайтер), 50:26 — 1:3. Нидеррайтер — 1 (п.в., Эпплтон), 58:58 — 1:4.
Вратари: Раймер (57:29 — 57:53, 58:12 — 58:58) — Хеллибак.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 36 (9+8+19) — 29 (10+11+8).
Наши: Костин (12.29/0/0) — Наместников (13.42/0/+1).
Детройт. Little Caesars Arena. 17857 зрителей.

«Каролина» — «Сиэтл» — 3:2 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Бьоркстранд — 2 (Шварц, Олексяк), 11:24 — 0:1. Шор — 1 (Бьоркстранд), 14:52 — 0:2. Нечас — 3 (Бантинг, Котканиеми), 18:22 — 1:2. Котканиеми — 4 (Нечас, Шей), 55:36 — 2:2. Нечас — 4 (Деанджело, Ахо), 64:50 — 3:2.
Вратари: Андерсен — Даккорд.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 45 (15+16+13+1) — 26 (8+7+8+3).
Наши: Орлов (23.17/3/0) — -.
Роли. PNC Arena. 18780 зрителей.

«Монреаль» — «Коламбус» — 4:3 ОТ (0:2, 2:1, 1:0, 1:0)
Голы: Рословик — 2 (Годро, Веренски), 2:46 — 0:1. Бемстрем — 2 (бол., Проворов, Рословик), 17:21 — 0:2. Сузуки — 1, 20:27 — 1:2. Бемстрем — 3 (бол., Рословик, Воронков), 33:34 — 1:3. Мэтисон — 2 (бол., Сузуки, Кофилд), 39:43 — 2:3. Монахэн — 3 (бол., Кофилд, Мэтисон), 47:48 — 3:3. Кофилд — 4 (Сузуки, Харрис), 64:17 — 4:3.
Вратари: Монтембо — Мерзликинс.
Штраф: 17 — 19.
Броски: 29 (9+8+8+4) — 36 (15+7+10+4).
Наши: — - Воронков (8.21/0/0), Марченко (12.37/1/0), Проворов (23.11/1/-1).
Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.

«Питтсбург» — «Колорадо» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Голы: Рил. Смит — 3, 4:40 — 1:0. Рил. Смит — 4 (Малкин, Раст), 16:51 — 2:0. Эллер — 1 (Зогорна), 26:00 — 3:0. Кросби — 4 (Гюнцель), 50:35 — 4:0.
Вратари: Джерри — Георгиев (Просветов, 51:55).
Штраф: 10 — 4.
Броски: 29 (9+8+12) — 31 (5+13+13).
Наши: Малкин (15.20/2/+1) — Ничушкин (16.55/3/0).
Питтсбург. PPG Paints Arena. 17154 зрителя.

«Тампа-Бэй» — «Сан-Хосе» — 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)
Голы: Пойнт — 2 (Сергачев, Пербикс), 1:41 — 1:0. Эйссимонт — 2 (де Хаан, Пербикс), 6:03 — 2:0. Стэмкос — 3 (бол., Кучеров, Сергачев), 19:18 — 3:0. Хагель — 5 (Хедман), 24:01 — 4:0. Пол — 5 (Стэмкос, Хедман), 27:29 — 5:0. Гленденинг — 1 (Шири, Раддиш), 45:44 — 6:0.
Вратари: Йоханссон — Блэквуд (Кяхкенен, 27:29, 54:03 — 54:31).
Штраф: 6 — 10.
Броски: 31 (13+12+6) — 23 (7+7+9).
Наши: Кучеров (15.38/2/+1), Сергачев (21.16/1/+1) — Кныжов (15.05/2/-2).
Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

«Филадельфия» — «Миннесота» — 6:2 (1:0, 2:0, 3:2)
Голы: Конекны — 6 (Силер), 13:57 — 1:0. Кутюрье — 2 (бол., Аткинсон, Санхейм), 27:28 — 2:0. Бринк — 1 (бол., Кутюрье, Аткинсон), 29:52 — 3:0. Мермис — 2 (Марун, Меррилл), 43:05 — 3:1. Фолиньо — 2 (Юханссон, Росси), 44:30 — 3:2. Типпетт — 1 (Аткинсон), 46:34 — 4:2. Бринк — 2 (Фараби, Санхейм), 51:02 — 5:2. Санхейм — 1 (Форстер, Конекны), 54:46 — 6:2.
Вратари: Харт — Густавссон (9:26 — 9:31).
Штраф: 9 — 11.
Броски: 35 (12+13+10) — 28 (4+9+15).
Наши: Замула (18.21/1/-1) — Капризов (22.48/3/-3).
Филадельфия. Wells Fargo Center. 17144 зрителя.

«Айлендерс» — «Оттава» — 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)
Голы: Хорват — 3 (бол., Палмиери, Добсон), 2:41 — 1:0. Клаттербак — 2 (Сизикас), 13:05 — 2:0. Жиру — 2 (бол., Штюцле, Норрис), 26:52 — 2:1. Чикран — 4 (Шартье, Келли), 32:25 — 2:2. Добсон — 2 (Барзал, Хорват), 46:45 — 3:2.
Вратари: Сорокин (49:22 — 49:30) — Корписало (16:38 — 17:01, 59:18).
Штраф: 21 — 15.
Броски: 38 (17+10+11) — 47 (13+18+16).
Наши: Романов (20.35/1/+1) — Тарасенко (18.39/3/0).
Нью-Йорк. UBS Arena. 14911 зрителей.

«Даллас» — «Торонто» — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Голы: Райлли — 2 (Нюландер), 9:49 — 0:1. Марчмент — 1 (Дюшен, Сутер), 31:17 — 1:1. Марнер — 2 (Мэттьюс, Ярнкрок), 38:07 — 1:2. Бертуцци — 2 (бол., Райлли, Найз), 45:08 — 1:3. Таварес — 4 (п.в.), 59:49 — 1:4.
Вратари: Уэджвуд (56:12 — 59:49) — Уолл (23:24 — 23:28).
Штраф: 8 — 4.
Броски: 32 (5+16+11) — 24 (8+10+6).
Наши: Дадонов (13.37/1/-1) — -.
Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.

«Калгари» — «Сент-Луис» — 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
Голы: Капанен — 1 (мен., Сундквист), 11:23 — 0:1. Ледди — 1 (Хэйс, Торопченко), 13:24 — 0:2. Сундквист — 1 (п.в., Томас), 57:53 — 0:3.
Вратари: Маркстрем (57:18 — 57:53) — Хофер (28:08 — 28:12).
Штраф: 17 — 13.
Броски: 26 (10+4+12) — 35 (10+10+15).
Наши: Задоров (22.19/1/-1) — Бучневич (18.42/4/0), Торопченко (11.39/1/+1).
Калгари. Scotiabank Saddledome.

«Эдмонтон» — «Рейнджерс» — 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)
Голы: Фокс — 2 (бол., Трочек, Панарин), 23:32 — 0:1. Шнайдер — 1 (Веси, Фокс), 32:03 — 0:2. Лафренье — 4 (Панарин, Шнайдер), 38:09 — 0:3.
Вратари: Скиннер — Куик.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 29 (5+13+11) — 32 (10+18+4).
Наши: — - Панарин (17.38/7/+1).
Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Календарь всех матчей сезона-2023/24 //
Турнирная таблица чемпионата НХЛ

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
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