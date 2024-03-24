НХЛ: «Рейнджерс» обыграли «Флориду», «Лос-Анджелес» победил «Тампу». Результаты и видео голов 23 и 24 марта

Регулярный чемпионат НХЛ.

23 марта, суббота

«Айлендерс» — «Виннипег» — 6:3 (3:1, 3:0, 0:2)

Голы: Клаттербак — 6, 5:22 — 1:0. Клаттербак — 7 (Мартин, Романов), 8:50 — 2:0. Наместников — 10 (Бэррон, Демело), 11:20 — 2:1. Палмиери — 23 (Нельсон, Хорват), 15:47 — 3:1. Фэшинг — 4 (Барзал, Пулок), 21:51 — 4:1. Барзал — 22 (Фэшинг, Ли), 29:11 — 5:1. Ли — 18 (Барзал, Фэшинг), 35:32 — 6:1. Эпплтон — 13 (Элерс, Моррисси), 47:37 — 6:2. Перфетти — 15, 57:50 — 6:3.

Вратари: Варламов — Хеллибак (Броссуа, 29:11).

Штраф: 7 — 7.

Броски: 39 (15+21+3) — 36 (3+15+18).

Наши: Романов (17.37/2/+1) — Наместников (13.07/1/-3).

23 марта. Нью-Йорк. UBS Arena.

«Миннесота» — «Сент-Луис» — 4:5 ОТ (0:1, 3:1, 1:2, 0:1)

Голы: Нейберс — 25 (Шенн), 10:07 — 0:1. Юханссон — 10 (Фэйбер, Болди), 24:45 — 1:1. Росси — 19 (Капризов), 31:44 — 2:1. Кайру — 23 (Бучневич), 32:49 — 2:2. Росси — 20 (Зуккарелло, Капризов), 35:11 — 3:2. Кайру — 24 (Бучневич, Ледди), 43:50 — 3:3. Кайру — 25 (Саад, Бучневич), 50:01 — 3:4. Фэйбер — 6 (Хартман, Миддлтон), 54:51 — 4:4. Саад — 22 (Капанен, Фолк), 62:05 — 4:5.

Вратари: Флери — Биннингтон.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 34 (5+12+16+1) — 27 (11+8+7+1).

Наши: Капризов (24.59/5/+1), Хуснутдинов (7.35/0/-3) — Бучневич (19.54/0/+2), Торопченко (12.54/1/0).

23 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

«Филадельфия» — «Бостон» — 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)

Голы: Конекны — 29 (бол., Форстер, Лотон), 38:15 — 1:0. Бразо — 5 (Койл, Лорей), 50:19 — 1:1. Конекны — 30 (Фрост, Типпетт), 55:16 — 2:1. Хейнен — 14 (Гики, Дебраск), 56:12 — 2:2. Форстер — 17 (Пелинг), 58:31 — 3:2.

Вратари: Эрссон — Ульмарк (58:31).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 29 (5+8+16) — 20 (6+7+7).

Наши: Замула (17.04/1/-1) — -.

23 марта. Филадельфия. Wells Fargo Center.

24 марта, воскресенье

«Нэшвилл» — «Детройт» — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Форсберг — 39 (Йоси, Нюквист), 54:46 — 1:0.

Вратари: Сарос — Лайон (57:59).

Штраф: 13 — 9.

Броски: 32 (13+7+12) — 22 (8+9+5).

24 марта. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17836 зрителей.

«Нью-Джерси» — «Оттава» — 2:5 (0:1, 2:3, 0:1)

Голы: Джозеф — 11 (мен.), 4:56 — 0:1. Братт — 23, 20:23 — 1:1. Носек — 2 (Палат, Мерсер), 20:59 — 2:1. Грейг — 11 (Джозеф), 24:06 — 2:2. Крокшенк — 2 (Шабо, Штюцле), 26:02 — 2:3. Шабо — 8 (Ткачак, Браннстрем), 29:01 — 2:4. Батерсон — 24 (Ткачак), 50:15 — 2:5.

Вратари: Аллен — Корписало.

Штраф: 15 — 13.

Броски: 20 (4+8+8) — 25 (6+11+8).

Наши: — - Зуб (22.15/2/+1).

24 марта. Нью-Джерси. Prudential Center. 16514 зрителей.

«Торонто» — «Эдмонтон» — 6:3 (2:0, 3:0, 1:3)

Голы: Макманн — 12 (Таварес, Лильегрен), 4:17 — 1:0. Нюландер — 39 (бол., Лильегрен), 18:14 — 2:0. Хольмберг — 5 (Доми, Мэттьюс), 28:02 — 3:0. Хольмберг — 6 (Макманн, Райлли), 31:04 — 4:0. Макманн — 13 (Нюландер, Таварес), 35:46 — 5:0. Хаймэн — 51 (бол., Макдэвид, Бушар), 44:59 — 5:1. Перри — 10 (бол., Кейн, Макдэвид), 48:32 — 5:2. Драйзайтль — 34 (Макдэвид, Бушар), 56:21 — 5:3. Мэттьюс — 58 (п.в.), 59:47 — 6:3.

Вратари: Самсонов (Джонс, 56:21) — Скиннер (Пикар, 40:00, 55:06 — 56:21, 56:42 — 59:47).

Штраф: 17 — 23.

Броски: 29 (10+13+6) — 39 (6+15+18).

24 марта. Торонто. Scotiabank Arena. 19342 зрителя.

«Рейнджерс» — «Флорида» — 4:3 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Ткачак — 23 (Махура, Верхэге), 8:18 — 0:1. Луостаринен — 12 (Райнхарт, Балинскис), 20:21 — 0:2. Фокс — 14 (бол., Трочек, Зибанежад), 26:22 — 1:2. Панарин — 42 (Трочек, Фокс), 28:23 — 2:2. Верхэге — 32 (Монтур, Ткачак), 55:52 — 2:3. Панарин — 43 (Джонс, Трочек), 56:35 — 3:3.

Победный буллит: Панарин.

Вратари: Шестеркин — Бобровский.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 37 (8+15+10+4) — 30 (11+12+3+4).

Наши: Панарин (23.26/7/+1) — Тарасенко (14.02/2/-1).

24 марта. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

«Ванкувер» — «Калгари» — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Голы: Хегландер — 21 (Петтерссон, Гарлэнд), 0:48 — 1:0. Хегландер — 22 (Петтерссон, Гарлэнд), 28:16 — 2:0. Андерссон — 8 (Грир, Руни), 38:31 — 2:1. Миллер — 34 (бол., Босер, Хьюз), 56:42 — 3:1. Линдхольм — 13 (п.в.), 58:50 — 4:1. Хенли — 1 (Пачал, Грир), 59:42 — 4:2.

Вратари: Десмит — Маркстрем (57:17 — 58:50).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 26 (6+12+8) — 24 (6+10+8).

Наши: Задоров (18.31/1/-1), Михеев (16.00/1/0), Подколзин (11.50/1/-2) — Кузьменко (16.07/1/-1), Мироманов (24.49/3/-1).

24 марта. Ванкувер. Rogers Arena.

«Вегас» — «Коламбус» — 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Голы: Гудбрэнсон — 5 (Веренски, Марченко), 4:32 — 0:1. Барбашев — 15 (Руа), 23:31 — 1:1. Айкел — 23 (Уайтклауд, Стивенсон), 24:57 — 2:1. Дорофеев — 10 (Теодор, Манта), 43:03 — 3:1. Айкел — 24 (бол., Теодор, Стивенсон), 57:18 — 4:1. Майер — 1 (Воронков, Фикс-Волански), 59:48 — 4:2.

Вратари: Хилл (Томпсон, 44:00) — Тарасов.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 47 (8+22+17) — 22 (10+3+9).

Наши: Барбашев (16.16/4/0), Дорофеев (13.07/2/+1) — Воронков (11.36/0/-1), Марченко (16.11/3/+1), Проворов (20.17/1/-1).

24 марта. Парадайс. T-Mobile Arena. 18225 зрителей.

«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй» — 4:3 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 1:0)

Голы: Кемпе — 22 (Копитар, Байфилд), 7:03 — 1:0. Пойнт — 41 (бол.), 19:54 — 1:1. Мур — 26 (Дюбуа), 22:18 — 2:1. Андерсон — 2, 41:12 — 3:1. Стэмкос — 28 (бол., Пойнт, Дюклер), 55:25 — 3:2. Стэмкос — 29 (Кучеров, Хедман), 59:14 — 3:3. Гавриков — 6 (Кемпе, Копитар), 60:25 — 4:3.

Вратари: Тэлбот — Василевский (57:12 — 59:14).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 23 (8+8+6+1) — 24 (7+7+10+0).

Наши: Гавриков (21.10/1/+2) — Кучеров (19.44/3/0).

24 марта. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena. 18318 зрителей.

«Сан-Хосе» — «Чикаго» — 4:5 ОТ (2:0, 2:2, 0:2, 0:1)

Голы: Бордело — 5 (бол., Зеттерлунд, Эддисон), 3:53 — 1:0. Бордело — 6 (Бэйли, Штурм), 10:17 — 2:0. Зеттерлунд — 19 (Костин, Ферраро), 20:16 — 3:0. Зеттерлунд — 20 (бол., Эклунд, Гранлунд), 21:24 — 4:0. Донато — 11 (Рэддиш, Т. Джонсон), 26:45 — 4:1. Т. Джонсон — 16 (Донато, Рэддиш), 33:20 — 4:2. Джонс — 5 (Кайсер, Бедард), 46:20 — 4:3. Курашев — 15 (Донато, Фолиньо), 59:13 — 4:4. Джонс — 6 (Курашев), 60:18 — 4:5.

Вратари: Кули — Мразек (46:06 — 46:20, 58:36 — 59:13).

Штраф: 9 — 13.

Броски: 30 (15+10+5+0) — 31 (9+14+7+1).

Наши: Барабанов (16.30/4/0), Костин (16.33/1/-2) — Зайцев (18.55/2/+1).

24 марта. Сан-Хосе. SAP Center. 17435 зрителей.

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