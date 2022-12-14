НХЛ: «Вашингтон» победил «Чикаго», «Тампа» обыграла «Сиэтл» и другие матчи 14 декабря

«Детройт» — «Каролина» — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Гол: Шей — 5 (бол., Джарвис, Котканиеми), 17:20 — 0:1.
Вратари: Хуссо (57:16 — 58:54, 59:28) — Кочетков.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 27 (8+13+6) — 27 (10+6+11).
Наши: — - Свечников (20.23/3/0).
Детройт. Little Caesars Arena.
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл» — 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)
Голы: Коул — 3 (Хагель, Кучеров), 1:31 — 1:0. Чернак — 1 (Пойнт, Кучеров), 7:24 — 2:0. Маккэн — 13 (Эберле), 18:39 — 2:1. Перри — 5 (бол., Колтон, Сергачев), 32:13 — 3:1. Пойнт — 15 (Кучеров, Хедман), 33:28 — 4:1. Колтон — 7 (Сергачев, Чирелли), 35:36 — 5:1. Стэмкос — 16 (Хедман, Чирелли), 45:29 — 6:1. Донато — 4 (Гурд), 59:55 — 6:2.
Вратари: Василевский — Грубауэр (Джонс, 34:12).
Штраф: 19 — 29.
Броски: 30 (15+10+5) — 38 (13+10+15).
Наши: Кучеров (19.33/2/+2), Сергачев (21.58/2/+1) — -.
Тампа. Amalie Arena.
«Бостон» — «Айлендерс» — 4:3 Б (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Дебраск — 10 (бол., Пастрняк, Макэвой), 6:48 — 1:0. Дебраск — 11 (Холл, Заха), 7:07 — 2:0. Бэйли — 5 (Добсон, Нельсон), 11:00 — 2:1. Добсон — 9 (Бэйли, Нельсон), 31:43 — 2:2. Форборт — 2 (мен., Заха, Дебраск), 38:28 — 3:2. Сизикас — 2 (Ахо), 44:40 — 3:3.
Победный буллит: Пастрняк.
Вратари: Ульмарк — Варламов.
Штраф: 11 — 9.
Броски: 33 (8+10+9+6) — 26 (9+8+8+1).
Наши: — - Романов (25.15/1/0).
Бостон. TD Garden.
«Баффало» — «Лос-Анджелес» — 6:0 (0:0, 0:0, 6:0)
Голы: Томпсон — 22 (бол., Козенс), 41:21 — 1:0. Олофссон — 13 (Асплунд, Джост), 49:56 — 2:0. Петерка — 7 (Куинн, Козенс), 50:09 — 3:0. Так — 14 (бол., Томпсон, Козенс), 54:31 — 4:0. Томпсон — 23 (бол., Далин, Так), 56:27 — 5:0. Кребс — 3 (Олофссон, Асплунд), 58:33 — 6:0.
Вратари: Андерсон — Копли.
Штраф: 6 — 12.
Броски: 31 (3+12+16) — 40 (16+14+10).
Баффало. KeyBank Center.
«Нью-Джерси» — «Даллас» — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
Голы: Делландреа — 5 (Сутер), 26:03 — 0:1. Вуд — 7 (Бол, Шарангович), 27:55 — 1:1. Хинтц — 13 (Хейсканен, Робертсон), 39:57 — 1:2. Линделл — 3 (п.в.), 58:51 — 1:3. Марчмент — 9 (п.в., Сегин), 59:48 — 1:4.
Вратари: Шмид (57:41 — 58:51, 59:10 — 59:48) — Уэджвуд.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 36 (6+20+10) — 32 (5+15+12).
Наши: — - Гурьянов (14.21/1/0).
Нью-Джерси. Prudential Center.
«Флорида» — «Коламбус» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Голы: Монтур — 6 (Форслинг, Райнхарт), 9:04 — 1:0. Ткачак — 14 (Райнхарт, Барков), 23:47 — 2:0. Барков — 6 (Форслинг, Ткачак), 39:16 — 3:0. Райнхарт — 8 (п.в.), 58:14 — 4:0.
Вратари: Бобровский — Мерзликинс (57:32 — 58:14).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 26 (11+9+6) — 22 (10+9+3).
Наши: — - Гавриков (23.45/2/-1), Марченко (11.19/1/0), Чинахов (16.11/2/0).
Майами. FLA Live Arena.
«Торонто» — «Анахайм» — 7:0 (2:0, 2:0, 3:0)
Голы: Керфут — 3 (Энгвалль, Тимминс), 1:58 — 1:0. Таварес — 14 (Марнер, Тимминс), 8:41 — 2:0. Броди — 1 (Тимминс, Мэттьюс), 32:16 — 3:0. Бантинг — 6 (Таварес, Марнер), 36:33 — 4:0. Керфут — 4 (Джиордано, Хольмберг), 42:37 — 5:0. Энгвалль — 5 (Сандин, Хольмберг), 45:42 — 6:0. Андерсон — 1 (Хольмберг, Сандин), 58:20 — 7:0.
Вратари: Самсонов — Гибсон (Достал, 30:48).
Штраф: 4 — 8.
Броски: 42 (14+17+11) — 28 (16+6+6).
Наши: — - Куликов (10.38/0/-2).
Торонто. Scotiabank Arena.
«Виннипег» — «Вегас» — 5:6 (1:2, 2:1, 2:3)
Голы: Шайфли — 16 (Моррисси, Уилер), 9:22 — 1:0. Мироманов — 1 (Смит, Карлссон), 11:30 — 1:1. Стоун — 11 (Хэг, Стивенсон), 19:58 — 1:2. Бэррон — 3 (Лаури, Самберг), 31:16 — 2:2. Стоун — 12 (Стивенсон), 35:34 — 2:3. Ганье — 4 (Диллон, Стенлунд), 36:13 — 3:3. Шайфли — 17 (бол., Коннор), 40:41 — 4:3. Маршессо — 13 (бол., Мироманов, Стивенсон), 49:38 — 4:4. Маршессо — 14 (бол., Мироманов, Стивенсон), 57:44 — 4:5. Карлссон — 7 (п.в., Смит, Макнэбб), 58:36 — 4:6. Шайфли — 18 (Дюбуа, Диллон), 59:58 — 5:6.
Вратари: Хеллибак (58:24 — 58:36, 59:00 — 59:59) — Хилл.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 34 (8+10+16) — 33 (15+9+9).
Наши: — - Мироманов (19.36/3/-1).
Виннипег. Canada Life Centre.
«Нэшвилл» — «Эдмонтон» — 3:6 (1:3, 2:2, 0:1)
Голы: Гласс — 2 (Йоси, Сиссонс), 1:15 — 1:0. Хаймэн — 11 (Бушар, Макдэвид), 8:19 — 1:1. Хаймэн — 12 (Драйзайтль, Макдэвид), 14:50 — 1:2. Драйзайтль — 20 (бол., Нюджент-Хопкинс, Бэрри), 19:55 — 1:3. Джохансен — 8 (Форсберг, Янковски), 23:22 — 2:3. Драйзайтль — 21 (Хаймэн, Макдэвид), 24:19 — 2:4. Фаббро — 1 (Тренин, Йоси), 29:53 — 3:4. Макдэвид — 26 (бол., Драйзайтль, Бэрри), 38:55 — 3:5. Хаймэн — 13 (п.в., Драйзайтль, Сиси), 57:23 — 3:6.
Вратари: Ланкинен (56:54 — 57:23) — Кэмпбелл.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 32 (7+11+14) — 37 (14+11+12).
Наши: Тренин (15.12/2/0) — Костин (9.48/0/0).
Нэшвилл. Bridgestone Arena.
«Чикаго» — «Вашингтон» — 3:7 (1:2, 1:2, 1:3)
Голы: Овечкин — 18 (Карлсон, Шири), 0:24 — 0:1. Овечкин — 19 (бол., Шири, Милано), 8:14 — 0:2. Т. Джонсон — 3 (Маккейб, Хайра), 19:00 — 1:2. ван Римсдайк — 3 (Овечкин, Строум), 24:56 — 1:3. Тэйвз — 9 (бол., Рэддиш), 31:38 — 2:3. Дауд — 5 (Хэтэуэй, Обе-Кубель), 37:18 — 2:4. Овечкин — 20 (Манта, Кузнецов), 46:34 — 2:5. Манта — 8 (Дженсен), 48:59 — 2:6. Доми — 10 (Митчелл, Кейн), 58:51 — 3:6. Орлов — 1 (Обе-Кубель, Хэтэуэй), 59:24 — 3:7.
Вратари: Мразек — Линдгрен.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 29 (9+15+5) — 30 (11+10+9).
Наши: — - Кузнецов (17.41/1/+1), Овечкин (16.55/5/+3), Орлов (22.05/2/+3).
Чикаго. United Center.
«Колорадо» — «Филадельфия» — 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
Голы: Йорк — 1, 12:52 — 0:1. Тэйвз — 2 (Комфер, О`Коннор), 29:25 — 1:1. Лехконен — 8 (мен., Джонсон), 35:04 — 2:1. Комфер — 4 (Лехконен), 51:33 — 3:1. ван Римсдайк — 4 (Конекны, Хэйс), 56:22 — 3:2.
Вратари: Францоуз — Сандстрем (55:47 — 56:22, 56:41 — 58:25, 58:39).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 25 (10+9+6) — 28 (8+4+16).
Наши: Ничушкин (21.13/3/0) — Проворов (21.03/2/-1).
Денвер. Ball Arena.
«Сан-Хосе» — «Аризона» — 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)
Голы: Гертл — 10 (Шимек, Харрингтон), 3:50 — 1:0. Бонино — 4 (Карлссон, Гаджович), 4:52 — 2:0. Крауз — 13 (бол., Келлер, Гостисбеер), 18:05 — 2:1. Штурм — 8 (Бонино, Харрингтон), 28:09 — 3:1. Бьюгстад — 6 (Немет, Маччелли), 42:56 — 3:2.
Вратари: Раймер — Веймелка (57:43).
Штраф: 10 — 4.
Броски: 33 (13+14+6) — 22 (8+5+9).
Наши: Свечников (11.58/1/0) — -.
14 декабря. Сан-Хосе. SAP Center.
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