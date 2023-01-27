НХЛ, результаты 27 января: «Миннесота» победила «Филадельфию», «Питтсбург» уступил «Вашингтону»

27 января прошли очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Питтсбург» уступил по буллитам «Вашингтону» (2:3 Б) и другие результаты игр.

Хоккей. Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 27 января:

«Тампа-Бэй» — «Бостон» — 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

Голы: Хагель — 19 (бол., Кучеров, Пойнт), 10:42 — 1:0. Маршан — 16 (Клифтон, Линдхольм), 36:58 — 1:1. Кучеров — 20 (Стэмкос), 40:58 — 2:1. Заха — 9 (Крейчи, Пастрняк), 42:24 — 2:2. Хедман — 3 (Пойнт, Кучеров), 53:19 — 3:2.

Вратари: Василевский — Ульмарк.

Штраф: 13 — 15.

Броски: 35 (7+13+15) — 39 (13+14+12).

Наши: Кучеров (21.05/2/0), Наместников (10.06/0/0), Сергачев (23.35/1/0) — -.

27 января. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.

«Вашингтон» — «Питтсбург» — 3:2 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Овечкин — 32 (бол., Кузнецов, Орлов), 6:00 — 1:0. Хейнен — 5 (О`Коннор, Дюмулин), 22:37 — 1:1. Юханссон — 13 (Бэкстрем, Милано), 45:17 — 2:1. Раст — 11 (Гюнцель, Кросби), 52:52 — 2:2.

Победный буллит: Бэкстрем.

Вратари: Кемпер — Десмит.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 45 (22+12+7+4) — 37 (7+18+8+4).

Наши: Кузнецов (19.19/3/0), Овечкин (21.05/7/-1), Орлов (27.33/2/0) — Малкин (18.55/2/0).

27 января. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.

«Монреаль» — «Детройт» — 3:4 ОТ (1:1, 2:2, 0:0, 0:1)

Голы: Расмуссен — 9, 3:54 — 0:1. Пеццетта — 3 (Арве-Пинар, Белзил), 5:54 — 1:1. Берггрен — 8 (бол., Ларкин, Зайдер), 23:56 — 1:2. Арве-Пинар — 2 (мен., Дак, Савар), 26:57 — 2:2. Сундквист — 7 (Кубалик, Зайдер), 33:30 — 2:3. Арве-Пинар — 3 (Пеццетта, Белзил), 38:39 — 3:3. Фаббри — 4 (Расмуссен, Зайдер), 62:36 — 3:4.

Вратари: Аллен — Хуссо.

Штраф: 9 — 9.

Броски: 23 (5+10+6+2) — 42 (10+17+11+4).

Наши: Дадонов (16.04/1/0) — -.

27 января. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.

«Виннипег» — «Баффало» — 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

Голы: Пауэр — 3 (Далин, Томпсон), 30:32 — 0:1. Томпсон — 34 (Так, Скиннер), 34:15 — 0:2. Олофссон — 23 (бол., Скиннер, Далин), 50:30 — 0:3. Шмидт — 5 (бол., Уилер, Лаури), 55:14 — 1:3. Дюбуа — 22 (Шайфли, Уилер), 59:17 — 2:3.

Вратари: Хеллибак — Комри.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 21 (6+5+10) — 36 (14+14+8).

Наши: — - Любушкин (16.27/1/-1).

27 января. Виннипег. Canada Life Centre. 13589 зрителей.

«Нэшвилл» — «Нью-Джерси» — 6:4 (2:2, 1:1, 3:1)

Голы: Братт — 19 (Хэмилтон), 10:19 — 0:1. Гласс — 7 (бол., Новак, Пярссинен), 12:24 — 1:1. Шарангович — 11 (Хьюз), 15:57 — 1:2. Смит — 2 (Пярссинен, Сиссонс), 16:20 — 2:2. Хьюз — 31 (Зеттерлунд, Хэмилтон), 24:06 — 2:3. Гранлунд — 6 (Джохансен), 31:33 — 3:3. Дюшен — 14 (Йоси), 48:49 — 4:3. Форсберг — 19 (Дюшен), 56:05 — 5:3. Мерсер — 11 (Хэмилтон, Палат), 57:46 — 5:4. Жанно — 5 (п.в., Сиссонс), 59:52 — 6:4.

Вратари: Сарос — Блэквуд (58:28 — 59:52).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 41 (22+10+9) — 40 (8+10+22).

Наши: Тренин (14.09/1/0) — Охотюк (12.07/1/0).

27 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17164 зрителя.

«Миннесота» — «Филадельфия» — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Кэйтс — 7 (Ристолайнен), 5:14 — 0:1. Болди — 15 (Фолиньо, Сперджен), 23:39 — 1:1. Болди — 16 (бол., Капризов, Зуккарелло), 44:48 — 2:1. Деанджело — 8 (Хэйс, Проворов), 58:32 — 2:2. Зуккарелло — 19 (Эддисон, Болди), 62:08 — 3:2.

Вратари: Флери — Харт.

Штраф: 28 — 28.

Броски: 23 (7+9+5+2) — 30 (10+11+8+1).

Наши: Капризов (22.19/3/+1) — Проворов (25.12/0/0).

27 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19177 зрителей.

«Калгари» — «Чикаго» — 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)

Голы: Рэддиш — 13 (Доми, Курашев), 17:47 — 0:1. Юбердо — 10 (Кадри, Уигар), 19:32 — 1:1. Катчук — 2 (Филп, Митчелл), 29:39 — 1:2. Дикинсон — 6 (Кейн, Атанасиу), 35:37 — 1:3. Лафферти — 8 (Блэкуэлл, Энтвистл), 36:09 — 1:4. Мерфи — 5 (п.в.), 59:17 — 1:5.

Вратари: Маркстрем (56:05 — 57:30, 57:44 — 59:17) — Стаубер.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 35 (6+11+18) — 29 (9+14+6).

Наши: Задоров (22.11/1/-3) — -.

27 января. Калгари. Scotiabank Saddledome. 17659 зрителей.

«Аризона» — «Сент-Луис» — 5:0 (0:0, 2:0, 3:0)

Голы: Шмальц — 9 (Крауз, Стэчер), 30:55 — 1:0. Шмальц — 10, 33:56 — 2:0. Шмальц — 11 (Хейтон, Келлер), 40:13 — 3:0. Бойд — 6 (Фишер, Ритчи), 45:02 — 4:0. Хейтон — 7 (бол., Ритчи, Шмальц), 47:16 — 5:0.

Вратари: Веймелка — Грайсс.

Штраф: 11 — 9.

Броски: 25 (10+9+6) — 33 (12+15+6).

Наши: — - Барбашев (18.24/1/-1), Тарасенко (17.17/3/-2), Торопченко (15.56/1/0).

27 января. Глендейл. Gila River Arena.

«Колорадо» — «Анахайм» — 3:5 (1:1, 2:1, 0:3)

Голы: Рантанен — 33 (Тэйвз, Макар), 3:56 — 1:0. Ватрано — 9 (Фаулер), 9:46 — 1:1. Жирар — 4 (Маккиннон, Родригес), 21:13 — 2:1. Рантанен — 34 (бол., Жирар, Мальгин), 36:09 — 3:1. Ватрано — 10, 38:37 — 3:2. Хенрик — 18 (Терри, Бенуа), 49:42 — 3:3. Мактавиш — 10 (Сильферберг, Куликов), 50:06 — 3:4. Ватрано — 11 (п.в., Фаулер), 59:10 — 3:5.

Вратари: Францоуз (57:44 — 58:59, 59:02 — 59:10) — Гибсон.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 43 (18+13+12) — 32 (7+11+14).

Наши: — - Куликов (20.44/3/+3).

27 января. Денвер. Ball Arena. 18124 зрителя.

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