Капитан «Эдмонтона» Макдэвид: «Кучеров и Маккиннон — великие игроки»

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид оценил игру форварда «Тампы» Никиты Кучерова и нападающего «Колорадо» Нэйтана Маккиннона.

«Они уже второй год подряд близки по результативности. Это два великих игрока, которые всегда рядом. Оба играют очень хорошо. Весело наблюдать за ними», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

Нэйтан Маккиннон занимает первое место в гонке бомбардиров НХЛ, набрав 127 (47+80) очков. Никита Кучеров идет следом с 126 (42+84) очками. Третьим является Коннор Макдэвид, набравший 125 (42+84) очков.