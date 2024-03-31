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31 марта, 20:48

Капитан «Эдмонтона» Макдэвид: «Кучеров и Маккиннон — великие игроки»

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Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид оценил игру форварда «Тампы» Никиты Кучерова и нападающего «Колорадо» Нэйтана Маккиннона.

«Они уже второй год подряд близки по результативности. Это два великих игрока, которые всегда рядом. Оба играют очень хорошо. Весело наблюдать за ними», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

Нэйтан Маккиннон занимает первое место в гонке бомбардиров НХЛ, набрав 127 (47+80) очков. Никита Кучеров идет следом с 126 (42+84) очками. Третьим является Коннор Макдэвид, набравший 125 (42+84) очков.

Источник: Официальный сайт НХЛ
Коннор Макдэвид
Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Эдмонтон Ойлерз
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