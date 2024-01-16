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НХЛ

Сегодня, 00:53

Ничушкин: «Моя цель — решить проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда»

Сергей Разин
корреспондент
Валерий Ничушкин.
Фото USA Today Sports
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Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин прокомментировал информацию о том, что он пройдет программу помощи игрокам НХЛ.

«Я принял решение обратиться за помощью и принять участие в программе помощи игрокам НХЛ. Моя цель — решить мои проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда. Я хочу поблагодарить мою жену и семью, моих друзей, клуб и всех наших фанатов за понимание и поддержку. Я сделаю все, что смогу, чтобы как можно скорее вернуться на лед и присоединиться к своим товарищам по команде», — говорится в заявлении Ничушкина.

Программа помощи игрокам НХЛ работает с хоккеистами, которые страдают от психологических проблем, а также алкогольной или наркотической зависимости.

В прошлом сезоне 28-летний Ничушкин пропустил небольшой отрезок из-за инцидента в отеле. Сообщалось, что в номере спортсмена обнаружили женщину в состоянии сильного алкогольного опьянения.

11 января Ничушкина признали первой звездой игрового дня в НХЛ после дубля в ворота «Вегаса» (3:0). Всего на счету россиянина в текущем сезоне 42 (22+20) набранных очка в 40 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Валерий Ничушкин
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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В НХЛ подтвердили, что Ничушкин пройдет программу помощи игрокам