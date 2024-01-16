В НХЛ подтвердили, что Ничушкин пройдет программу помощи игрокам

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин пройдет программу помощи игрокам НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

«Национальная хоккейная лига и Ассоциация игроков НХЛ объявляют о том, что нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин будет недоступен для своего клуба на неопределенный период, пока он будет получать помощь в рамках соответствующей программы. По ее условиям он вернется в клуб после того, как администраторы программы допустят его к соревнованиям на льду», — говорится в заявлении.

Программа помощи игрокам НХЛ работает с хоккеистами, которые страдают от психологических проблем, а также алкогольной или наркотической зависимости.

В прошлом сезоне 28-летний Ничушкин пропустил небольшой отрезок из-за инцидента в отеле. Сообщалось, что в номере спортсмена обнаружили женщину в состоянии сильного алкогольного опьянения.

11 января Ничушкина признали первой звездой игрового дня в НХЛ после дубля в ворота «Вегаса» (3:0). Всего на счету россиянина в текущем сезоне 42 (22+20) набранных очка в 40 матчах регулярного чемпионата НХЛ.