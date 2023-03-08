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Сегодня, 20:53

Новиков: «Кочетков — способный вратарь. Но нужно, чтобы он не превращался в тафгая»

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Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал игру российского вратаря «Каролины» Петра Кочеткова, который ранее забросил шайбу в матче АХЛ с «Манитобу Мус» (4:1).

Петр Кочетков празднует гол. Российский голкипер Кочетков забросил шайбу в АХЛ. Его команда играла в меньшинстве

«В мировом вратарском отряде появился еще один перспективный голкипер. Кочетков обладает гиперхарактером. Это способный вратарь. Но нужно, чтобы он не превращался в тафгая. Я с опаской смотрю на его действия. Предназначение вратаря — защищать ворота, а задача полевых — создавать ему комфортные условия. Голкиперам достается во многих ситуациях, часто бывают неумышленные толчки. Кочеткову нужно сосредоточиться на своих основных действиях и задачах. Это рост и превращение в одного из лучших вратарей НХЛ. А уж его защиту возьмут на себя полевые игроки», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 23-летний российский голкипер сыграл 19 матчей в АХЛ. Его процент сэйвов — 91,9.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-novikov-kochetkov-sposobny-j-vratar-no-nuzhno-chtoby-on-ne-prevrashhalsya-v-tafgaya/
Хоккей
ХК Каролина Харрикейнз
Петр Кочетков
Юрий Новиков
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