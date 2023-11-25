Новиков считает, что нужно снизить накал погони Овечкина за рекордом Гретцки

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мыслями о погоне российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Для меня Овечкин — величайший хоккеист, спортсмен и человек, даже несмотря на то, что у него в последнее время игра не идет. Бывает, что игрок хитрый, и у него все идет. У Александра все голы и игра — трудовые. У него все голы физические, где нужно ударить, продавить корпусом человека. Где нужен характер, воля, сила, там везде есть Овечкин. Но забивать с каждым годом становится сложнее. Вратари очень сильно играют. Поэтому я бы меньше говорил о погоне Овечкина за Гретцки. Понятно, что мы не влияем на Александра, он живет своей жизнью и сейчас к нему даже ближе вашингтонские болельщики. Но накал погони за Гретцки я бы снизил. Я даже не уверен, что он спит и видит этот рекорд. Конечно, это престижно обогнать — Гретцки. Но бывает так, что надо сказать — да ну его», — цитирует Новикова Metaratings.ru.

В текущем сезоне Овечкин набрал 12 (5+7) очков в 17 матчах НХЛ. Всего в североамериканской лиге за карьеру 38-летний россиянин забросил 827 шайб. Чтобы побить рекорд Гретцки, ему нужно забить 68 голов.