«Калгари» потерпел шестое поражение подряд

Сегодня, 05:54
«Нью-Джерси» обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Флэймз» потерпели шестое поражение подряд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Калгари» — 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
Голы: Кадри — 7 (бол., Андерссон, Линдхольм), 11:58 — 0:1. Грэйвс — 3 (Хишир, Татар), 25:14 — 1:1. Хэмилтон — 3 (бол., Зеттерлунд, Братт), 36:37 — 2:1. Тоффоли — 5 (бол., Андерссон, Ружичка), 45:13 — 2:2. Хишир — 6 (Хэмилтон, Татар), 51:50 — 3:2.
Вратари: Ванечек — Маркстрем (58:23).
Штраф: 13 — 15.
Броски: 20 (5+10+5) — 35 (14+9+12).
Наши: — - Задоров (24.20/4/-1).
9 ноября. Нью-Джерси. Prudential Center. 13096 зрителей.