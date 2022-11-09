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Сегодня, 05:54

«Калгари» потерпел шестое поражение подряд

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Нью-Джерси» обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Флэймз» потерпели шестое поражение подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Калгари» — 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Голы: Кадри — 7 (бол., Андерссон, Линдхольм), 11:58 — 0:1. Грэйвс — 3 (Хишир, Татар), 25:14 — 1:1. Хэмилтон — 3 (бол., Зеттерлунд, Братт), 36:37 — 2:1. Тоффоли — 5 (бол., Андерссон, Ружичка), 45:13 — 2:2. Хишир — 6 (Хэмилтон, Татар), 51:50 — 3:2.

Вратари: Ванечек — Маркстрем (58:23).

Штраф: 13 — 15.

Броски: 20 (5+10+5) — 35 (14+9+12).

Наши: — - Задоров (24.20/4/-1).

9 ноября. Нью-Джерси. Prudential Center. 13096 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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