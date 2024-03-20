«Питтсбург» потерпел поражение от «Нью-Джерси»

«Нью-Джерси» на своем льду обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин результативными действиями не отметился. Форварды «Дэвилз» Доусон Мерсер и Тимо Майер забросили по две шайбы.

«Нью-Джерси» набрали 70 очков и занимают 12-е место в Восточной конференции. «Питтсбург» идет на 13-й строчке — 69 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» — «Питтсбург» — 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Голы: Мерсер — 18 (Носек, Палат), 5:35 — 1:0. Петтерссон — 4 (Бантинг, Ракелль), 27:16 — 1:1. Майер — 20 (бол., Л. Хьюз, Братт), 34:20 — 2:1. Хольц — 15 (Д. Хьюз, Л. Хьюз), 48:58 — 3:1. Мерсер — 19 (Носек, Палат), 49:14 — 4:1. Майер — 21 (бол., Братт, Д. Хьюз), 56:53 — 5:1. Раст — 20 (Кросби), 57:15 — 5:2.

Вратари: Аллен — Джерри (57:29 — 59:17).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 38 (15+9+14) — 38 (12+18+8).

Наши: — - Малкин (16.01/2/0).

20 марта. Нью-Джерси. Prudential Center.