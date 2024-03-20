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НХЛ

20 марта, 04:48

«Бостон» победил «Оттаву»

Евгений Козинов
Корреспондент
20 марта. Бостон — Оттава — 6:2.
Фото USA Today Sports
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«Бостон» выиграл у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. «Брюинз» одержали третью победу подряд.

Чешский форвард Давид Пастрняк отметился тремя заброшенными шайбами.

«Бостон» лидирует в Восточной конференции — 97 очков. «Оттава» идет на 15-й строчке — 60 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Оттава» — 6:2 (2:0, 1:2, 3:0)

Голы: Пастрняк — 42 (Грызлик, Заха), 8:27 — 1:0. Пастрняк — 43, 11:23 — 2:0. Пинто — 7 (бол., Жиру, Шабо), 33:08 — 2:1. Бразо — 2 (бол., Шаттенкирк, Гики), 38:51 — 3:1. Ткачак — 31 (Чикран, Батерсон), 39:56 — 3:2. Пастрняк — 44 (Шаттенкирк, Хейнен), 44:43 — 4:2. Боквист — 5 (Бишер, Шаттенкирк), 45:08 — 5:2. Бразо — 3 (бол., Дебраск, Гики), 58:06 — 6:2.

Вратари: Ульмарк — Корписало.

Штраф: 10 — 16.

Броски: 26 (6+11+9) — 32 (5+23+4).

Наши: — - Зуб (18.51/2/0).

20 марта. Бостон. TD Garden.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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