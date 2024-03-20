«Бостон» победил «Оттаву»

20 марта, 04:48
«Бостон» выиграл у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. «Брюинз» одержали третью победу подряд.
Чешский форвард Давид Пастрняк отметился тремя заброшенными шайбами.
«Бостон» лидирует в Восточной конференции — 97 очков. «Оттава» идет на 15-й строчке — 60 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Оттава» — 6:2 (2:0, 1:2, 3:0)
Голы: Пастрняк — 42 (Грызлик, Заха), 8:27 — 1:0. Пастрняк — 43, 11:23 — 2:0. Пинто — 7 (бол., Жиру, Шабо), 33:08 — 2:1. Бразо — 2 (бол., Шаттенкирк, Гики), 38:51 — 3:1. Ткачак — 31 (Чикран, Батерсон), 39:56 — 3:2. Пастрняк — 44 (Шаттенкирк, Хейнен), 44:43 — 4:2. Боквист — 5 (Бишер, Шаттенкирк), 45:08 — 5:2. Бразо — 3 (бол., Дебраск, Гики), 58:06 — 6:2.
Вратари: Ульмарк — Корписало.
Штраф: 10 — 16.
Броски: 26 (6+11+9) — 32 (5+23+4).
Наши: — - Зуб (18.51/2/0).
20 марта. Бостон. TD Garden.