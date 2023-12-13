Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:19

Обозреватель НХЛ включил Тарасенко в число потенциальных целей «Вашингтона»

Руслан Минаев
Владимир Тарасенко.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Обозреватель НХЛ Дэн Розен включил форварда «Оттавы» Владимира Тарасенко в число потенциальных целей «Вашингтона».

1 ноября форвард «Кэпиталз» Никлас Бэкстрем объявил о решении приостановить карьеру. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.

Также в список вошли Элиас Линдхольм, Назем Кадри («Калгари»), Шон Монахан («Монреаль»), Энтони Дюклер («Сан-Хосе»), Адам Хенрик («Анахайм») и Патрик Лайне («Коламбус»).

32-летний Тарасенко в этом сезоне провел за «Сенаторз» 23 матчах и набрал 19 (6+13) очков.

«Вашингтон» набрал 31 очко и занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Адам Хенрик
Владимир Тарасенко (хоккей)
Назем Кадри
Патрик Лайне
Элиас Линдхольм
Энтони Дюклер
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Обсудить
Читайте также
Овечкин повторил личный антирекорд, но «Вашингтон» победил. Русский снайпер не может забросить уже 10 матчей подряд
«Крамник прав: можно делать больше для выявления нечестных игроков». Интервью Непомнящего
В Госдуме предлагают снизить возраст досрочного выхода на пенсию
Блинкен рассказал, что войдет в новый пакет военной помощи Украине на $200 млн
Сенатор США Шмитт назвал речь Зеленского в конгрессе старым хламом
МВД решило депортировать потушивших Вечный огонь под Петербургом подростков
Популярное видео
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Сент-Луис» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

«Ванкувер» победил «Тампу»: Кузьменко забил гол, Сергачев отдал результативную передачу