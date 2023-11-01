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НХЛ

Сегодня, 07:49

О'Райлли стал третьим игроком «Нэшвилла», набравшим очко в своем 1000-м матче в НХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Нэшвилла» Райан О'Райлли отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (2:5).

Эта игра стала для него 1000-й в лиге. Как сообщает сайт НХЛ, 32-летний канадец стал третьим игроком «Нэшвилла», набравшим очко в своем 1000 матче. Ранее это удалось сделать Майку Рибейро (6 февраля 2016 года) и Клиффу Роннингу (9 марта 2002).

О'Райлли стал игроком «Нэшвилла» летом 2023 года. Ранее он выступал в НХЛ за «Колорадо», «Баффало», «Сент-Луис» и «Торонто». В 1000 матчах в лиге он набрал 709 (240+449) очков.

Райан О`Райлли
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Нэшвилл Предаторз
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