Основной вратарь «Далласа» получил травму. Команда не может вызвать Худобина из фарма из-за потолка зарплат

Основной вратарь «Далласа» Джейк Оттинджер получил травму. Генеральный менеджер «Старз» Джим Нилл сообщил, что голкипер пропустит минимум неделю, сообщает журналист Мэттью ДеФранкс.

Однако клуб не сможет вызвать из фарм-клуба российского голкипера Антона Худобина, так как не впишется в таком случае в потолок зарплат.

У команды под потолком свободно чуть более 1 миллиона долларов. А контракт Худобина составляет 3,333 миллиона.

На данный момент единственным голкипером «Звезд» остается Скотт Уэджвуд.