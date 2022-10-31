Основной вратарь «Далласа» получил травму. Команда не может вызвать Худобина из фарма из-за потолка зарплат

Сегодня, 20:48
Основной вратарь «Далласа» Джейк Оттинджер получил травму. Генеральный менеджер «Старз» Джим Нилл сообщил, что голкипер пропустит минимум неделю, сообщает журналист Мэттью ДеФранкс.
Однако клуб не сможет вызвать из фарм-клуба российского голкипера Антона Худобина, так как не впишется в таком случае в потолок зарплат.
У команды под потолком свободно чуть более 1 миллиона долларов. А контракт Худобина составляет 3,333 миллиона.
На данный момент единственным голкипером «Звезд» остается Скотт Уэджвуд.