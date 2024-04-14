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НХЛ

Сегодня, 11:08

Отец Малкина рассказал, с чем связаны положительные результаты сына в последних матчах

Виктория Кравченко
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Отец форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина Владимир рассказал о приезде к сыну.

Родители Малкина приехали в США в конце марта и впервые за несколько лет посетили матчи сына в НХЛ.

В недавних домашних играх с «Коламбусом» (3:2) и с «Тампой» (5:4), на которых присутствовали родители спортсмена, Малкин забросил по две шайбы.

«Когда мы приезжаем, мне кажется, у него возрастает желание забивать, оно становится сильнее. Его мама покормила российской пищей, может, еще и это влияет. Она готовит ему супы, которых в Америке не особо найдешь», — цитирует Малкина ТАСС.

В матче с «Тампой» после второй заброшенной Малкиным шайбы камера во время трансляции показала его родителей Малкина, вытиравших слезы.

«Обыкновенные эмоции, как всегда. Соскучились, давно не виделись на матчах, по телевизору смотреть — это одно, а живьем — по-другому. Поэтому и эмоции такие. Тому, что нас показали на табло, не удивился, потому что когда мы приезжаем, нас показывают. Все зависит от того, как играет Женя. Чем лучше он играет, тем нас больше показывают. Нас долго не было. Конечно, они бы по-любому нас показали, это такая система», — отметил отец Малкина.

Собеседник агентства рассказал, как его с супругой встречали болельщики «Питтсбурга». «Многие увидели нас, удивлялись, что нас долго не было, интересовались, почему мы не могли приехать. Это было связано и с ковидом, и что нам не давали визу. Кто знал нас, соскучились и были удивлены. Не все еще видели нас, а кто видел — подходили, поздравили с приездом, возвращением в Питтсбург. С руководством клуба не виделись, они заняты своей работой, мы не лезем к ним, сами по себе, находились в специальной комнате на арене с родителями, родственниками хоккеистов», — вспомнил он.

Источник: https://tass.ru/sport/20540381
Евгений Малкин
ХК Питтсбург Пингвинз
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