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Сегодня, 10:42

Гонка бомбардиров НХЛ: Кучеров сохранил отрыв от Маккиннона в 4 очка

Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
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Форвард «Тампы» Никита Кучеров не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (2:4).

На счету 30-летнего россиянина 141 (43+98) очко. Он продолжает лидировать в гонке бомбардиров, опережая форварда «Колорадо» Нэйтана Маккиннона на 4 очка. 28-летний канадец набрал 137 (51+86) очков.

На третьем месте находится капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который набрал 130 (31+99) очков. На четвертой строчке нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, у которого 118 (48+70) очков.

Артемий Панарин
Коннор Макдэвид
Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Эдмонтон Ойлерз
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