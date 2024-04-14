Гонка бомбардиров НХЛ: Кучеров сохранил отрыв от Маккиннона в 4 очка

Форвард «Тампы» Никита Кучеров не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (2:4).

На счету 30-летнего россиянина 141 (43+98) очко. Он продолжает лидировать в гонке бомбардиров, опережая форварда «Колорадо» Нэйтана Маккиннона на 4 очка. 28-летний канадец набрал 137 (51+86) очков.

На третьем месте находится капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который набрал 130 (31+99) очков. На четвертой строчке нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, у которого 118 (48+70) очков.