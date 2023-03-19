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НХЛ

Сегодня, 05:12

«Торонто» в овертайме обыграл «Оттаву»

Сергей Разин
корреспондент
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«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Оттаву» со счетом 5:4.

Вратарь «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов остался в запасе.

После этого матча «Торонто» с 93 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Оттава» с 71 очком — на 12-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Торонто» — 4:5 Б (1:1, 1:2, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Маккейб — 3 (Марнер, Таварес), 3:11 — 0:1. Готье — 8 (Пинто, Браннстрем), 14:28 — 1:1. Штюцле — 35 (мен., Хэмоник), 25:32 — 2:1. Марнер — 26 (бол., Райлли, Таварес), 26:09 — 2:2. Ярнкрок — 16 (Мэттьюс, Лильегрен), 29:16 — 2:3. Ярнкрок — 17 (Мэттьюс, Керфут), 49:39 — 2:4. Ткачак — 29 (Штюцле, Хэмоник), 50:42 — 3:4. Ткачак — 30 (бол., Жиру, Шабо), 59:49 — 4:4.

Победный буллит: Керфут.

Вратари: Сегорд (57:48 — 58:04, 58:15 — 59:49) — Мюррей.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 52 (19+18+12+3) — 29 (9+11+7+2).

Наши: Зуб (17.06/1/-1) — -.

19 марта. Оттава. Canadian Tire Centre.

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