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Сегодня, 09:14

Овечкин догнал Федорова по числу голевых передач в НХЛ

Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сравнялся с бывшим форвардом «Детройта» Сергеем Федоровым по голевым передачам среди россиян в НХЛ.

В прошедшем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (2:6) 38-летний хоккеист отдал голевую передачу. Этот результативный пас стал 696-м в карьере игрока. По этому показателю он догнал Сергея Федорова (696). Игроки занимают вторую строчку среди россиян по голевым передачам в НХЛ. На первом месте находится нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин (794).

В текущем сезоне Овечкин провел 71 игру, в которых набрал 59 (26+33) очков.

«Вашингтон» занимает восьмое место в Восточной конференции, набрав 82 очка в 74 матчах.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Сергей Федоров
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