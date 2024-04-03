Овечкин догнал Федорова по числу голевых передач в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сравнялся с бывшим форвардом «Детройта» Сергеем Федоровым по голевым передачам среди россиян в НХЛ.

В прошедшем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (2:6) 38-летний хоккеист отдал голевую передачу. Этот результативный пас стал 696-м в карьере игрока. По этому показателю он догнал Сергея Федорова (696). Игроки занимают вторую строчку среди россиян по голевым передачам в НХЛ. На первом месте находится нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин (794).

В текущем сезоне Овечкин провел 71 игру, в которых набрал 59 (26+33) очков.

«Вашингтон» занимает восьмое место в Восточной конференции, набрав 82 очка в 74 матчах.