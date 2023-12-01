Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 01:15

Овечкин пояснил свои слова о том, что он и Кросби спасли НХЛ

Игорь Рабинер
Обозреватель
Telegram Дзен

Нападающий «Вашингтона», самый результативный российский игрок НХЛ Александр Овечкин в эксклюзивном интервью «СЭ» объяснил, что имел в виду, когда заявил, что он и его коллега, капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби «спасли лигу».

— Недавно в The Athletic была ваша цитата: «Мы с Кросби спасли лигу». Можете пояснить мысль поподробнее?

— Мы стали двумя лицами лиги, и это выстроило ее бизнес. Вокруг нас с Сидни строилась рекламная компания, что привлекало болельщиков, прессу. Кросби — Овечкин, «Вашингтон» — «Питтсбург». Может, кто-то неправильно понял мою фразу о спасении лиги. Просто на тот момент мы были лицами НХЛ.

— Вам с Кросби удалось познакомиться поближе, посидеть в ресторане?

— Да, мы постоянно разговаривали на прошлогоднем Матче звезд. Переписываемся, общаемся.

— Кого из нового поколения хоккеистов считаете спасителями лиги? Или ее сейчас не надо спасать?

— Кузнецова, Орлова и Алексеева! (Евгений Кузнецов в момент интервью находился рядом с Овечкиным, — Прим. И.Р.)

— С Орловым после его обмена продолжаете общаться?

— Конечно. Постоянно на видеосвязи. Скучает там в «Каролине»!

Майкл Джордан, Александр Овечкин и&nbsp;Уэйн Гретцки. «Хочу сыграть на Олимпиаде и познакомиться с Майклом Джорданом!» Эксклюзивное интервью Александра Овечкина
Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
0
Читайте также
У Капризова новый тренер. Однако «Миннесоту» его назначение вряд ли спасет
Форвард «Вашингтона» Овечкин не набирает очки в четырех матчах подряд
Экономист объяснил изменения в учете Росстатом пенсионных выплат
Кризисный менеджер мира: умер Генри Киссинджер
Второй россиянин погиб при пожаре в хостеле в Алма-Ате
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Овечкин высказался о приостановке карьеры Бэкстрема

Овечкин рассказал о сбывшейся мечте