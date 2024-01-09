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Сегодня, 09:53

Панарин обошел Ларионова по количеству голевых передач в НХЛ

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин обошел Игоря Ларионова по количеству результативных передач в НХЛ.

В ночь на 9 января в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (3:6) Панарин сделал 476-ю голевую передачу в лиге. Он обошел Игоря Ларионова и вышел на 11-е место в списке лучших российских ассистентов. Лидирует по этому показателю Евгений Малкин с 778 результативными передачами.

В списке лучших российских бомбардиров НХЛ Панарин с 718 очками занимает 15-е место, уступая 1 балл Алексею Жамнову.

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
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