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Сегодня, 10:17

Георгиев о своих эмоциях в матче «Колорадо» с «Бостоном»: «Мне не все равно, я хочу побеждать»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев рассказал о своих эмоциях в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (4:3 Б), в котором он сломал клюшку после пропущенной шайбы.

«Сломанная клюшка — это эмоции? Я стараюсь быть лучше в этом плане, делать сейвы. Выплеснул эмоции и после этого переключился, продолжал играть. Мне не все равно, я хочу побеждать, хорошо играть. Стараюсь быть лучше, так сильно не показывать эмоции», — приводит слова Георгиева DNVR Avalanche.

27-летний Георгиев провел 34 матча в чемпионате НХЛ-2023/24 с коэффициентом надежности — 2,97. На его счету 1 игра на ноль в этом сезоне.

«Колорадо» занимает третье место в таблице Западной конференции НХЛ с 55 очками в 41 матче.

Александр Георгиев
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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