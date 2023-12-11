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НХЛ

Сегодня, 04:46

Панарин побил достижение Гретцки по длительности результативной серии в домашних матчах НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился результативной передачей в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса».

Таким образом, 32-летний россиянин продлил результативную серию в домашних матчах до 11 матчей с начала сезона и побил достижение Уэйна Гретцки (серия из 10 игр в сезоне-1996/97). Первым по данному показателю является Майк Роджерс — 15 домашних результативных матчей подряд в сезоне-1983/84.

На данный момент Панарин набрал 38 (16+22) очков в 26 матчах сезона.

Артемий Панарин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Уэйн Гретцки
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