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НХЛ

Сегодня, 05:34

«Вашингтон» на выезде обыграл «Чикаго», у Овечкина результативная передача

Сергей Разин
корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Чикаго» со счетом 4:2.

В составе «Кэпиталз» дубль оформил Ник Дауд, по шайбе забросили Энтони Манта и Дилан Строум, Александр Овечкин отметился результативной передачей. У «Блэкхокс» отличились Филлип Курашев и Коннор Мерфи, Коннор Бедард сделал два результативных паса.

Овечкин повторил собственный антирекорд по безголевой серии в 10 игр, который был зафиксирован в марте 2017 года. В текущем сезоне 38-летний россиянин провел 25 матчей, в которых набрал 16 (5+11) очков.

После этого матча «Вашингтон» с 31 очком занимает седьмое место в Восточной конференции, «Чикаго» с 19 очками — на 15-й строчке «Запада».

НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Чикаго Блэкхокс
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