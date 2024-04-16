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Сегодня, 06:28

Панарин признан лучшим игроком сезона в «Рейнджерс»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан лучшим игроком сезона в команде, сообщает пресс-служба клуба.

16 апреля «Рейнджерс» обыграли «Оттаву» (4:0) в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ. 32-летний россиянин набрал 2 очка, отличившись одной заброшенной шайбой и одной голевой передачей.

По итогам регулярки Панарин набрал 120 (49+71) очков в 82 матчах. Он занимает четвертое место в гонке бомбардиров НХЛ, уступая Никите Кучерову (142), Нэйтану Маккиннону (138) и Коннору Макдэвиду (132).

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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