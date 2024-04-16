Кучеров на 4 очка оторвался от Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров оторвался от форварда «Колорадо» Нэйтана Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ.

30-летний россиянин отдал результативную передачу в матче против «Баффало» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ. Игра проходила 16 апреля.

Кучеров упрочил лидерство в гонке бомбардиров НХЛ. Теперь на его счету 142 (43+99 очка) в 80 матчах. Второе место занимает форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон в активе которого 138 (51+87) очков в 81 игре. Обеим командам осталось провести по одному матчу в регулярном чемпионате сезона-2023/24.

Третьим остается нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид — 132 (32+100) очка в 75 матчах.