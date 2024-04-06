Панарин вышел на 13-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ среди россиян

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин вышел на чистое 13-е место по очкам в НХЛ среди россиян.

В прошедшем матче регулярного чемпионата с «Детройтом» (4:3) форвард отдал 1 голевую передачу. Это очко стало для игрока 772-м в НХЛ. Всего у Панарина 261 гол и 511 результативных пасов за 667 матчей в лиге.

Панарин обошел бывшего защитника «Далласа» Сергея Зубова (771) по результативным действиям в НХЛ среди россиян. На 12-й строчке по этому показателю среди российских хоккеистов идет Павел Буре (779).

Лидером является Александр Овечкин, набравший 1579 (851+696) очков.

В текущем сезоне 32-летний Панарин сыграл 77 матчей, в которых набрал 111 (45+66) очков.

«Рейнджерс» занимают первое место в Восточной конференции, набрав 108 очков в 77 играх.