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Сегодня, 10:21

Форвард «Каролины» Свечников пропустил матч с «Вашингтоном» из-за болезни

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Нападающий «Каролины» Андрей Свечников не сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (4:2) из-за болезни, сообщает пресс-служба «ураганов».

Встреча состоялась в ночь на 6 апреля. Российский нападающий «Харрикейнз» Евгений Кузнецов сделал результативную передачу, форвард и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин сделал дубль.

В сезоне-2023/24 24-летний Свечников провел 55 матчей, в которых набрал 46 (17+29) очков.

«Каролина» находится на третьем месте в Восточной конференции, набрав 103 очка в 77 матчах.

Андрей Свечников
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз
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