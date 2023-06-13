Питер Лавиолетт близок к назначению в «Рейнджерс»

Американский специалист Питер Лавиолетт близок к назначению в «Рейнджерс», сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Ранее команду из Нью-Йорка возглавлял Жерар Галлан, которого уволили после поражения в первом раунде Кубка Стэнли от «Нью-Джерси Дэвилз» (3-4).

Последнее место работы Лавиолетта — «Вашингтон». Клуб принял решение уволить 58-летнего американца после сезона-2022/23, в котором команда заняла 13-е место в турнирной таблице «Востока» по итогам регулярного чемпионата КХЛ и не смогла попасть в плей-офф.