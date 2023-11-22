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Сегодня, 19:00

«Питтсбург» — «Рейнджерс»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (видео бесплатно)

«Питтсбург» сыграет с «Рейнджерсом» в регулярном чемпионате НХЛ 23 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Евгений Малкин (ХК «Питтсбург Пингвинз»).
Фото Global Look Press
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«Питтсбург» сыграет с «Рейнджерсом» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 23 ноября. Игра пройдет в спортивном комплексе «PPG Пэйнтс Арена» в Питтсбурге, штат Пенсильвания (США) и начнется в 03.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции нет. Видеотрансляция противостояния «Питтсбург» — «Рейнджерс» будет доступна бесплатно в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Пингвинз» набрали 18 очков и занимают 10-е место в Восточной конференции. «Нью-Йорк» с 25 баллами располагается на 2-й строчке Восточной конференции.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Питтсбург Пингвинз
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