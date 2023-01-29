Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:40

«Питтсбург» уступил «Сан-Хосе», Малкин и Барабанов набрали по три очка

Сергей Разин
корреспондент
29 января. «Бостон» — «Сан-Хосе» (4:6).
Фото ХК «Сан-Хосе»
Telegram Дзен

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Сан-Хосе» со счетом 4:6.

В составе «Пингвинз» 3 (2+1) очка набрал Евгений Малкин, еще по голу забили Сидни Кросби и Райан Полинг. У «Шаркс» 3 (1+2) очка у Александра Барабанова, 5 (2+3) очков у Логана Кутюра, еще по шайбе забросили Микаэль Айссимонт, Эрик Карлссон и Ноа Грегор.

После этого матча «Питтсбург» с 57 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Сан-Хосе» с 41 очком — на 13-й строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Бостон» — 4:3 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)

Голы: Смит — 3, 16:50 — 0:1. Монтур — 10 (Барков, Ткачак), 28:55 — 1:1. Койл — 11, 37:55 — 1:2. Беннетт — 12 (Гудас), 48:29 — 2:2. Пастрняк — 38 (Грызлик, Крейчи), 59:11 — 2:3. Барков — 14 (Экблад, Ткачак), 59:57 — 3:3. Райнхарт — 17 (Барков, Лунделл), 60:17 — 4:3.

Вратари: Лион — Суэймен.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 37 (9+14+13+1) — 40 (17+17+6+0).

Наши: — .

29 января. Майами. FLA Live Arena. 18058 зрителей.

НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Сан-Хосе Шаркс
1
Обсудить
Читайте также
Президент МОК выступил за возвращение российских спортсменов
Чемпион Германии Старостин рассказал о смене спортивного гражданства и связях с Россией
Британский полковник назвал две проблемы для Зеленского в случае наступления РФ
ВСУ обстреляли из артиллерии медучреждение в Новой Каховке
Зампостпреда РФ при ООН заявил о причастности США к гибели людей в Новоайдаре
Медведев заявил, что третья мировая война вряд ли будет на танках и истребителях
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Оттава» всухую разгромила «Монреаль»

«Тампа» победила «Лос-Анджелес», Кучеров и Наместников сделали по голевой передаче