«Питтсбург» уступил «Сан-Хосе», Малкин и Барабанов набрали по три очка

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Сан-Хосе» со счетом 4:6.

В составе «Пингвинз» 3 (2+1) очка набрал Евгений Малкин, еще по голу забили Сидни Кросби и Райан Полинг. У «Шаркс» 3 (1+2) очка у Александра Барабанова, 5 (2+3) очков у Логана Кутюра, еще по шайбе забросили Микаэль Айссимонт, Эрик Карлссон и Ноа Грегор.

После этого матча «Питтсбург» с 57 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Сан-Хосе» с 41 очком — на 13-й строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Бостон» — 4:3 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)

Голы: Смит — 3, 16:50 — 0:1. Монтур — 10 (Барков, Ткачак), 28:55 — 1:1. Койл — 11, 37:55 — 1:2. Беннетт — 12 (Гудас), 48:29 — 2:2. Пастрняк — 38 (Грызлик, Крейчи), 59:11 — 2:3. Барков — 14 (Экблад, Ткачак), 59:57 — 3:3. Райнхарт — 17 (Барков, Лунделл), 60:17 — 4:3.

Вратари: Лион — Суэймен.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 37 (9+14+13+1) — 40 (17+17+6+0).

Наши: — .

29 января. Майами. FLA Live Arena. 18058 зрителей.