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НХЛ

21 ноября, 23:41

Плющев объяснил, почему Овечкина могут досрочно включить в Зал хоккейной славы

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о возможном досрочном включении капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в Зал хоккейной славы в Торонто.

«Саша уже давно играет за океаном за клуб НХЛ, пользуется большим авторитетом и уважением как среди болельщиков, так и среди специалистов. Есть там те, кто стараются подлить грязи. Но он игрок, и его как игрока ценят и отдают ему дань уважения. Не надо ничего сравнивать, искать какие-то параллели», — приводит слова Плющева «Газета.Ru».

По информации ESPN, Овечкин может попасть в Зал славы сразу по завершении карьеры, не выжидая трех лет, как этого требуют правила.

В текущем сезоне Овечкин сыграл 15 матчей за «Кэпиталз» и набрал 12 (5+7) очков. За всю карьеру 38-летний россиянин забил 827 голов и отстает от рекордсмена лиги Уэйна Гретцки на 67 шайб.

Источник: Газета.Ru
Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Владимир Плющев
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