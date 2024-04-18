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НХЛ

Сегодня, 19:02

Подколзин подписал двухлетний контракт с «Ванкувером»

Алина Савинова
Василий Подколзин.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин подписал новый контракт с командой, сообщается на официальном сайте клуба.

22-летний российский хоккеист останется в «Кэнакс» еще на два года.

«Мы довольны тем, как усердно Василий работал над своей игрой, пытаясь стать более стабильным. Хотя ему еще есть куда расти, его выступление в «Абботсфорде» и «Ванкувере» после возвращения демонстрирует тот тип приверженности и преданности делу, который мы хотим видеть от всех наших игроков. Наша команда надеется помочь Василию продолжать совершенствоваться и становиться лучше», — заявил генеральный менеджер «Ванкувера» Патрик Альвин.

Подколзин на драфте НХЛ 2019 года был выбран «Ванкувером» под общим десятым номером. В 2021-м россиянин заключил трехлетний контракт новичка с клубом.

В текущем сезоне НХЛ нападающий провел 18 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Всего на его счету 136 игр в североамериканской лиге и 35 (18+17) очков.

Источник: https://t.co/nwfjxXWn1i
Василий Подколзин
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
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