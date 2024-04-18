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Сегодня, 21:40

Форвард «Рейнджерс» Панарин: «Мы должны выиграть Кубок Стэнли»

Алина Савинова
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин заявил, что команда обязана выиграть Кубок Стэнли в этом году.

«Синерубашечники» четыре раза за всю историю завоевывали главный трофей НХЛ — в 1928, 1933, 1940 и 1994 годах.

«Я чувствую давление на команду, но мы должны выиграть Кубок Стэнли. Атмосфера в команде и все остальное стали лучше лично для меня. Весь год я чувствовал, что нахожусь в лучшем положении. В плей-офф мы должны быть достаточно быстрыми, потому что у нас не будет много свободного льда. Если мы будем готовы к этому, надеюсь, что все пойдет хорошо, лед все покажет», — приводит Lohud слова Панарина.

«Рейнджерс» одержали победу в регулярном чемпионате-2023/24. В первом раунде плей-офф НХЛ команда встретится с «Вашингтоном».

32-летний Панарин в текущем сезоне провел 82 матча за «Рейнджерс» и набрал 120 (49+71) очков. Он стал четвертым российским игроком, набравшим 120 очков за один регулярный чемпионат НХЛ.

Источник: https://www.lohud.com/story/sports/nhl/rangers/2024/04/17/artemi-panarin-ny-rangers-as-2024-nhl-playoffs-begin-stanley-cup/73340391007/
Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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