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Сегодня, 11:03

Прощальный матч Хоссы в Словакии с участием звезд НХЛ посетили 6150 зрителей

Алина Савинова
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В Тренчине (Словакия) состоялся прощальный матч словацкого хоккеиста Мариана Хоссы. Его посетили 6150 зрителей.

В игре приняли участие две команды друзей 44-летнего нападающего. Команда Белых обыграла команду Черных со счетом 10:9. Хосса отметился заброшенными шайбами за оба коллектива.

За Белых, которых тренировали Юлиус Шуплер и Мариан Габорик, сыграли Ярослав Галак, Никлас Лидстрем, Дастин Бафлин, Томас Холмстрем, Михал Розивал, Андрей Секера, Растислав Павликовски, Михал Гандзуш, Михал Кемпни, Мартин Гавлат, Андреас Лилья, Даниэль Альфредссон, Томаш Юрчо, Теуво Терявяйнен, Виктор Стольберг.

Черных представляли Петр Мразек, Скотт Дарлинг, Маркус Крюгер, Джонатан Тэйвс, Здено Хара, Джонни Одуя, Никлас Ялмарссон, Любомир Вишновски, Томаш Копецки, Данкан Кит, Рихард Линтнер, Мирослав Шатан, Петер Бондра, Бранко Радивоевич, Жигмунд Палффи, Томаш Татар. Команда выступала под руководством Франтишека Хоссы и Яна Филца.

Хосса является трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго». В 2020 году он был включен в Зал хоккейной славы в Торонто.

Хоккеист из-за проблем со здоровьем не играл с 2017 года, но официально завершил свою карьеру в апреле 2022 года. Всего в регулярном чемпионате НХЛ словак провел 1309 игр, набрав 1134 (525+609) очка. В плей-офф на его счету 205 матчей и 149 (52+97) очков. Нападающий выступал за такие команды, как «Оттава», «Атланта», «Питтсбург», «Детройт» и «Чикаго».

Источник: https://sport.aktuality.sk/hokej/clanok/marian-hossa-dal-v-rozluckovom-zapase-bodku-za-karierou-2023081819080113348
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