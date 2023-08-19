«Анахайм» выменял Любушкина у «Баффало»

«Анахайм» выменял защитника Илью Любушкина у «Баффало».

«Мы рады добавить Илью в нашу линию «синих», поскольку в это межсезонье мы выбрали еще одного защитника для правой команды. Он крупный, физически развитый, упрямый игрок, который может эффективно играть в меньшинстве», — приводит слова генерального менеджера «Анахайма» Пэт Вербик официальный сайт клуба.

Отмечается, что «Сэйбрс» получили в сделке выбор в 4-м раунде драфта НХЛ-2025.

29-летний россиянин в сезоне-2022/23 сыграл в 68 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 14 (2+12) очков.