«Рейнджерс» дали полноценный контракт нападающему Веси

Нападающий Джимми Веси успешно прошел просмотр в «Рейнджерс». Клуб из-Нью-Йорка дал игроку полноценный контракт на один сезон, сообщает PuckPedia.

29-летний американец заключил минимальный контракт на 750 тысяч долларов.

В прошлом сезоне Веси выступал за «Нью-Джерси» и набрал 15 (8+7) очков при в 68 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Отметим, что Веси уже играл за «Рейнджерс» в период с 2016 по 2019 год. Тогда нападающий переходил в команду после получения приза Хоби Бейкера как лучшего игрока студенческого хоккея США.