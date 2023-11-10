Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Миннесоту»

«Рейнджерс» обыграли «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. Команда из Нью-Йорка одержала вторую победу подряд.

Российский нападающий Артемий Панарин забросил одну шайбу и сделал голевую передачу.

«Рейнджерс» с 21 очком идут на 2-м месте в Восточной конференции. «Миннесота» располагается на 10-й строчке — 12 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Миннесота» — 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Голы: Трочек — 4 (Лафренье, Густафссон), 3:56 — 1:0. Духайм — 3 (Фэйбер, Хартман), 32:33 — 1:1. Лафренье — 5 (Панарин, Трочек), 41:41 — 2:1. Уилер — 1 (бол., Куилль, Лафренье), 54:39 — 3:1. Панарин — 8 (п.в., Трочек, Труба), 58:39 — 4:1.

Вратари: Доминге — Флери (56:23 — 58:39).

Штраф: 7 — 7.

Броски: 28 (14+3+11) — 26 (2+15+9).

Наши: Панарин (16.10/3/+3) — Капризов (19.34/2/-2).

10 ноября. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.